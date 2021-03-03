«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз Романа Нагучева на встречу Кубка Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на четвертьфинал Кубка Германии сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.00.
«Это матч, в котором легко спрогнозировать ТМ (2,5). Во-первых, обе команды играют достаточно рационально. Во-вторых, играли в прошлые выходные. Значит — потратили много сил. В-третьих, «Вольфсбург» почти не пропускает. Вернее, он вообще не пропускает на протяжении целого месяца. Вратарь команды уже влетел в список топ-6 сухих серий в Бундеслиге.
Кубок Германии – отдельная история. Она никак не влияет на стиль команд. Больше того, их подстегивает сыграть еще осторожнее, учитывая, что это плей-офф. Это закрытая встреча, где может быть забит всего один мяч», — сказал Нагучев.
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