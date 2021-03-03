«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала Кубка Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» в 1/4 финала Кубка Германии сезона-2020/2021.



Ставка: ТБ 3 за 2.38.



«Еще один очень интригующий четвертьфинал Кубка Германии. Встречаются команды, которые в чемпионате идут в лигочемпионской четверке. Так что уровень футбола здесь должен быть очень высоким, а сам матч ярким. Всё-таки играет «Лейпциг», а его игры крайне редко получаются скучными и малособытийными.



Не так давно команды сыграли очень интересный матч в Бундеслиге, но на поле «Вольфсбурга». «Лейпциг» сначала вёл, потом уступал в счёте, в итоге закончили 2:2. Думаю, что и сейчас игра может получиться запоминающейся — с обилием моментов и голов. У «Лейпцига» 5 побед подряд в Бундеслиге, «Вольфсбург» не проигрывает с 3 января — в последних 8 матчах одержано 7 побед. На ходу и те, и другие. И с учётом вылета «Баварии», команды рассчитывают на трофей. Их не хватает и «Лейпцигу», и «Вольфсбургу».



Поэтому жду открытого футбола, на победу будут играть обе команды. Осторожность в такой игре может только помешать. Всё-таки команды забивные, яркие. Поставлю на «тотал больше 3 мячей», — сказал Титов.