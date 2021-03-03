«Шеффилд Юнайтед» – «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» – «Астон Вилла».



Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.73.



«Шеффилд Юнайтед», как это ни печально, через пару-тройку недель уже официально оформит свое расставание с элитой. Слишком уж затянулась на старте сезона неудачная полоса у Криса Уайлдера, и более или менее выправить ситуацию удалось, когда шансов в борьбе за выживание оставалось совсем мало. Тем не менее нет больших сомнений в том, что в следующем сезоне «ШЮ» будет одним из главных фаворитов Чемпионшипа и наверняка в августе 2022-го снова окажется в АПЛ.



«Вилла» сумела обыграть «Лидс» даже без своего капитана и лидера Грилиша. Бирмингемцы вышли вперед в самом начале игры после стандарта, а затем, пусть и не без везения, сумели сохранить победный счёт. Думаю, эта победа вернула должную уверенность команде, которая всё ещё сохраняет неплохие шансы оказаться в Европе по итогам сезона.



Скорее всего, именно гости здесь будут ближе к победе – у них всё-таки и уровень повыше, и, что немаловажно, лучшее эмоциональное состояние в данный конкретный момент», — сказал Петросьян.