«Барселона» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на игру Кубка Испании

Известный журналистАлександр Вишневский дал прогноз на ответный матч полуфинала Кубка Испании сезона-2020/2021 «Барселона» — «Севилья».



Ставка: гол после 76-й минуты за 1.81.



«Я сейчас в ветровке севильского марафона. Не столько потому, что я пробежал эту 42-километровую дистанцию по улицам обожаемой мною Севильи, сколько по другой причине. Этот марафон отождествляется с путем «Барселоны» к возможной победе в этом розыгрыше Кубка Испании. Этот уникальный маршрут идет через три севильских стадиона. Сначала на 16-м километре пробегаем «Рамон Санчес Писхуан», потом пробегаем «Бенито Вильямарин» и финиш на стадионе «Ла Картух», где завершится пятый подряд розыгрыш Кубка Короля. На этом Олимпийском стадионе, где никогда не было Олимпиады, пройдет в апреле финал Кубка Короля.



Для того чтобы «Барселона» оказалась на том стадионе, ей уже пришлось с горем пополам помучаться на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», а теперь надо преодолеть серьезный отрыв и пробиться в финал, совершить почти невозможное. Надо и самим показать, на что способны, но и «Севилья» должна дрогнуть, чтобы начались какие-то спазмы мышц. Чтобы соперник «Барселоны» на пути к финалу допустил ошибку. Проиграть в основное время 0:2, а потом и в дополнительное пропустить еще один — это сложная задача для «Севильи».



Команда Лопетеги настолько мощная, что вряд ли проиграет со счетом 0:2. Можно вспомнить, что три дня назад она проиграла той же «Барселоне» со счетом 0:2. Да, это так, но то был матч чемпионата, где все было по-другому. Когда «Барселона» вела со счетом 1:0, то «Севилья» пошла ва-банк и пропустила в концовке гол от Лионеля Месси. Сейчас ситуация совсем другая. Если «Барса» будет вести 1:0, то соперник также спокойно будет продолжать обороняться, а это команда Лопетеги делает просто великолепно. Если счет будет 0:2, то и тут вполне себе нормальная ситуация, так как если «Севилья» вдруг забьет гол, то каталонцам надо будет уже забивать четыре мяча.



«Барселоне» надо идти ва-банк, поэтому интрига будет до последних минут. Думал взять тотал матча больше, но коэффициенты маловаты. «Севилья» — команда низовая. Они играли в этом сезоне уже трижды, и ни разу ТБ (2,5) не пробивался. В этой ситуации я выбрал такую ставку — гол в последние 15 минут матча за 1,81. То есть гол будет с 76-й минуты и до конца основного времени.



Мне кажется, что «Барселона» будет идти ва-банк или «Севилья» будет идти ва-банк, если она будет уступать в счете, что маловероятно. То есть может пойти открытая игра. Кто-то будет забивать в контратаках, кто-то в позиционных. Мне кажется, что гол в концовке — это то, что может быть. Хоть голов и мало было в очных встречах, но именно в последние 15 минут там было минимум два гола», — сказал Вишневский.