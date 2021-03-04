«Парма» — «Интер»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Парма» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» и тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1,78.



«Парма» и «Интер» встретятся в 25-м туре Серии А. Миланцы, которые уверенно лидируют в чемпионате, сыграют с соперником из зоны вылета.



Это, скорее всего, будет лёгкая прогулка для «Интера». Команде Конте сейчас будет очень кстати такая игра. Она в последнее время провела несколько встреч с другими топ-клубами. И стоит отметить, что ни в одном из этих матчей «Интер» не проиграл.



Недавно подопечные Конте обыграли «Милан» (3:0), «Лацио» (3:1), а также поделили очки с «Ювентусом» в Кубке – 0:0. В большинстве остальных встреч они тоже одержали победу. Это помогло миланцам взобраться на верхушку таблицы Серии А и закрепиться там. Сейчас «Интер» опережает «Милан» со второго места на четыре очка, а «Ювентус» с третьей строчки — на десять.



А вот у «Пармы» обратная ситуация. Про неё особо сказать нечего, кроме того, что идет она в зоне вылета и ещё имеет небольшие шансы выбраться оттуда. Так, этот клуб имеет в активе 15 очков и отстает от «Торино» со спасительного 17-го места на пять баллов.



«Парма» достаточно неплохо играет в защите, мало пропускает. Так, в большинстве матчей она проиграла со счётом 0:2 или 1:2. Так что, возможно, «Парма» сможет хоть как-то противостоять атакующей линии «Интера».



Однако миланский клуб всё-таки слишком силен, особенно в атаке. Лукаку забивает почти в каждой игре и на равных борется с Роналду в гонке бомбардиров Серии А.



В общем, конечно, шансов у «Пармы» почти нет. Так что в победе «Интера» я не сомневаюсь. Но также предложу поставить на количество голов. «Парма» мало пропускает, однако миланцам, по моему мнению, пару-тройку голов удастся закатить в этой встрече», — сказал Калиниченко.