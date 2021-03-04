«Фулхэм» – «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» – «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.00.



«Кажется, здесь должна получиться упорная игра. Даже несмотря на то что команды разделяют десять мест и одна из них не оставляет надежд зацепиться за место в Лиге чемпионов, а другая пытается сохранить прописку в премьер-лиге.



«Фулхэм» заметно прибавил в организации игры где-то к декабрю, и из команды, позволявшей соперникам делать всё что им заблагорассудится, превратился в прагматиков, играющих строго на результат. «Дачники» в последних восьми турах проиграли всего раз. До спасительного 17-го места их уже отделяют всего три очка.



«Тоттенхэм», понятное дело, команда более высокого уровня, которая будет владеть здесь инициативой. «Шпоры» не очень любят это делать – позиционные атаки не их конёк. Тем не менее именно на взлом обороны соперника придётся делать упор. Многие из их игроков сейчас находятся в хорошем тонусе – Бейл стал пахать и забивать, Моура вот два тура кряду отличается, Кейн и Сон ниже своего уровня и не опускались, ну и Деле Алли снова напоминает о себе лучших времен.



В общем, думаю, что гости всё-таки в конце концов возьмут верх, но нервы потрепать им придётся. С «Фулхэмом» помучиться пришлось и «Челси», и «МЮ», и «Ливерпулю», — сказал Петросьян.