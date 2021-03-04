«Аталанта» — «Кротоне»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Миранчук

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Кротоне». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 63-й минуте и отметился голом.

На 12-й минуте встречи счёт открыл защитник «Аталанты» Робин Госенс. На 23-й минуте нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво сравнял счёт. В начале второго тайма, на 48-й минуте, защитник Хосе Паломино вновь вывел команду из Бергамо вперёд в счёте. Через две минуты форвард «Аталанты» Луис Мурьель забил третий гол. На 58-й минуте хавбек хозяев Йосип Иличич довёл счёт до разгромного. В концовке встречи российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук установил итоговый счёт встречи.

Эксперты не сомневались в победе «Аталанты». Ставки на хозяев принимались за 1.15: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1150 рублей. Ничья шла за 9.00, победа «Кротоне» — за 20.0.

На тотал больше 3.5 мяча давали 2.04, на «обе забьют» — 2.20, а на точный счёт 5:1 — 21.0.