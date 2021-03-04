«Леванте» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Леванте» — «Атлетик» в 1/2 финала Кубка Испании сезона-2020/2021.
Ставка: проход «Атлетика» за 1.72.
«В Валенсии в ответном полуфинальном матче Кубка Испании сыграют «Леванте» и «Атлетик» Бильбао. По календарю так получилось, что эти команды недавно встречались в чемпионате на этом же стадионе. Матч завершился вничью 1:1. Оба мяча были забиты после 11-метровых. На гол Рохера Марти ответил своим 100-м мячом в Ла Лиге Рауль Гарсия, который недавно переподписал контракт с Бильбао. Первый матч в полуфинале Кубка Короля на «Сан-Мамес» также завершился со счётом 1:1.
Здесь примерно равное соотношение сил перед ответной встречей. Но у букмекеров однозначным фаворитом идёт «Атлетик». Всё-таки команда поопытнее, поискушённее. Плюс тренер у Бильбао выходил в финал и выигрывал Кубок Испании. Так уж получилось, что Марселино выигрывал последний Кубок Испании на данный момент. Прошлогодний так ещё и не разыграли. Наверное, будет красивая история, что «Атлетик» с Марселино Гарсия Торалем сыграет в двух финалах подряд. Первый (за прошлый сезон) намечен на 3 апреля. А второй — на 17 апреля.
В целом при том, что команды примерно равны на данный момент по уровню, я бы отдал предпочтение Бильбао за их характер, неуступчивость и волю к победе, как бы пафосно это ни звучало. Мне кажется, Бильбао в плане кубковых баталий покрепче, чем нынешний «Леванте».
Мой прогноз — «Атлетик» выйдет в финал за 1,72. Через основное время, через дополнительное или серию пенальти, но «Атлетик» выйдет в финал и сыграет в двух финалах подряд. Это будет красиво», — сказал Генич.
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