«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на игру 29-го тура АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси».
Ставка: ничья за 3.55.
«Ливерпуль» 4 марта принимает на своём поле «Челси». Команды занимают соседние позиции в таблице, располагаясь на грани еврокубков.
«Красные» после чемпионского сезона сильно сбавили, особенно ярко это проявилось в связи с травмой основного центрального защитника ван Дейка, выбывшего на долгий срок. С другой стороны, в Лиге чемпионов дружина Юргена Клоппа до сих пор на коне и может пройти в четвертьфинал.
На мой взгляд, за счёт индивидуальных атакующих действий ливерпульцы ещё способны побороться за высокие места. Всё-таки Салах уже забил 17 мячей в текущем сезоне, однако египтянину нужна помощь. Жду голов от его партнёров по команде и борьбу до последних минут.
«Аристократы» занимают пятую позицию в чемпионате Англии, причём меньше пропустил только лидирующий «Манчестер Сити». В последних турах они разделили очки с грозным «Манчестер Юнайтед» (0:0) и «Саутгемптоном» (1:1), продлив серию без поражений. В еврокубках тоже получилось обыграть «Атлетико» (1:0).
Думаю, лондонцы на выезде постараются удивить оппонента, пребывающего не в самых лучших кондициях. «Сухими» им уйти с поля не удастся, но они и сами способны отличиться несколько раз. Жду в этой паре хорошую результативную игру, которая закончится вничью», — сказал Павлюченко.
- 4 марта 2021
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