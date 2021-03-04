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«Ливерпуль» — «Челси»: ставка Александра Мостового на матч 29-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Челси»: ставка Александра Мостового на матч 29-го тура АПЛ
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 2.05.

«Чемпион Англии в этом году выступает нестабильно, что отразилось на турнирном положении команды. После серии из четырех поражений подряд «красные» вылетели на шестую позицию, которая не дает права сыграть даже в Лиге Европы.

После успеха в последнем туре, где подопечные Юргена Клоппа одолели «Шеффилд Юнайтед» (2:0), расстояние до первого «Манчестер Сити» уже составляет 22 очка. В актив мерсисайдцев можно записать успех в первой игре плей-офф Лиги чемпионов, где «Ливерпуль» переиграл «РБ Лейпциг» (2:0).

В лазарете хозяев Ван Дейк, Келлехер, Фабиньо, Жота, Матип и Гомес.

«Челси» расположился прямо перед действующим чемпионом. «Синие» получили нового наставника, с которым пока не проигрывали. Столичный клуб одержал победу в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов над «Атлетико» (1:0), но два последних поединка АПЛ завершил вничью – с «Саутгемптоном» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Неплохой показатель у коллектива в линии обороны, которая пропускала 25 раз, что меньше одного мяча за игру. Под вопросом выход на поле Хадсона-Одои.

«Ливерпуль» прервал черную полосу и выиграл. Я считаю, что чемпион найдет в себе силы продолжить успешную серию и сумеет одолеть в этой игре «Челси», хотя сделать это будет очень нелегко.

Ожидаю забитые мячи в исполнении двух коллективов и минимальный успех «красных», — сказал Мостовой.

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«Челси» пропустил лишь два гола в девяти матчах под руководством Томаса Тухеля.
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