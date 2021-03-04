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«Металлург» – «Барыс»: прогноз Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина в Магнитогорске

«Металлург» – «Барыс»: прогноз Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина в Магнитогорске
Ставки / Прогнозы 0
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Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Барыс».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.61.

«Магнитка» и «Барыс» выдали сверхрезультативный первый матч, что очень не свойственно для плей-офф. Команды на двоих забросили больше шайб, чем в четырёх (!) вчерашних играх. Давненько не было 11 заброшенных шайб в одной игре, пусть даже первого раунда плей-офф. Уральцы смогли, уступая 1:3, во втором периоде перевернуть игру, совершив сумасшедший камбэк, что, собственно, происходит с «Металлургом» не впервые. Не пойму, почему на протяжении одной игры команду так «штормит». В чём причина подобного? Пока ответ на этот вопрос я дать не могу.

Нет сомнений в том, что второй матч будет менее результативным. Куда же ещё больше?! На этот раз команды будут уделять пристальное внимание обороне собственных ворот, так что позавчерашнего «голевого шоу» не получится, хотя пять-шесть шайб на двоих команды вполне могут забросить.

Но я бы не стал рисковать с «тоталом», а поставил бы просто на победу уральцев в матче. Коэффициент, может, и небольшой, зато надёжный. Ставим на итоговую победу хозяев в игре за 1,61», — сказал Плющев.

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В первой игре магнитогорцы выиграли со счётом 7:4. С такой защитой «Барысу» в Кубке Гагарина делать нечего.
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