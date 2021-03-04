«Ливерпуль» – «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» – «Челси».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 2.30.



«Для Тухеля это будет третий подряд своеобразный экзамен, третий подряд серьёзный матч с непростым соперником. С «Атлетико Мадрид» «Челси» сыграл как надо, добившись нужного результата. С «Манчестер Юнайтед», похоже, что нет, так как, скорее всего, «Челси» рассчитывал на большее, но вряд ли заслужил победу.



И вот с «Ливерпулем» будет первое непростое испытание у немца у руля «Челси». В первом круге «Ливерпуль» просто задавил «синих», но тогда ещё Лэмпард возглавлял лондонский клуб. Агрессивно сыграл «Ливерпуль» и практически ничего не позволил сделать «Челси» — победил 2:0, и вопросов о том, кто был сильнее, не возникало.



Есть такое подозрение, что «Ливерпуль» сыграет в том же ключе. Физически, как мы видели в игре с «Шеффилд Юнайтед», мерсисайдцы готовы хорошо. По-прежнему удача отказывается поворачиваться нужным местом к «Ливерпулю» — дико не везёт. Тем не менее сумели они преодолеть это всё и добиться победы.



Кроме того, так повелось, что команды Клоппа против команд Тухеля всегда играют агрессивно и, как правило, добиваются нужного результата. Новый «Челси» подходит под то, что я говорю. Думаю, что сумасшедшим напором и физикой можно этот «Челси» задавить, навязать свою игру и нащупать слабые места.



У самого «Ливерпуля» они тоже есть, прежде всего, после потери мяча, но мне кажется, что «Ливерпуль» к победе здесь будет ближе, а игра не будет такой скучной, как многие ожидают после последних игр «Челси».



Мне здесь приглянулись два варианта для ставок. Первая – обе команды забьют и «Ливерпуль» не проиграет. Коэффициент на это событие в районе 2,30. Помимо этого, думаю, что особенно в первом тайме будет велико давление «Ливерпуля», поэтому вторая ставка такая – победа «Ливерпуля» в первом тайме по угловым с коэффициентом в районе двойки. Вот такие варианты», — сказал Петросьян.

«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз: Юрген Клопп и Томас Тухель не пожалеют болельщиков в АПЛ «Челси» пропустил лишь два гола в девяти матчах под руководством Томаса Тухеля.