«Ливерпуль» — «Челси»: где смотреть в прямом эфире, во сколько начало, статистика

4 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси». Начало игры — в 23:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех гостей оценён экспертами в 3.20. А ставки на ничью принимаются за 3.60.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.



Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.70. Пенальти идёт за 2.70, а удаление — за 4.50.