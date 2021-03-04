«Ливерпуль» — «Челси»: где смотреть в прямом эфире, во сколько начало, статистика
4 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси». Начало игры — в 23:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех гостей оценён экспертами в 3.20. А ставки на ничью принимаются за 3.60.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.70. Пенальти идёт за 2.70, а удаление — за 4.50.
«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз: Юрген Клопп и Томас Тухель не пожалеют болельщиков в АПЛ
«Челси» пропустил лишь два гола в девяти матчах под руководством Томаса Тухеля.
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