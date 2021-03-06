Ян Блахович — Исраэль Адесанья: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC 259
Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Ян Блахович — Исраэль Адесанья, который пройдет в рамках UFC.
Ставка: победа Адесаньи за 1.39.
«Противостояние Яна Балаховича и Исраэля Адесаньи. Это противостояние в двух разных весовых категориях. Адесанья приходит из полутяжелой категории, где Ян Блахович можно сказать осуществил «американскую мечту». Из настоящего андердога перевоплотился в настоящего чемпионат и завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
Однозначно Ян Блахович будет больше и мощнее. Но техника и опыт на стороне Исраэля. Если он сможет избегать давления и смещения дистанции Яна Блаховича, то Адесанья выиграет и станет чемпионом в двух весовых категориях».
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