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Ян Блахович — Исраэль Адесанья: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC 259

Ян Блахович — Исраэль Адесанья: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC 259
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Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Ян Блахович — Исраэль Адесанья, который пройдет в рамках UFC.

Ставка: победа Адесаньи за 1.39.

«Противостояние Яна Балаховича и Исраэля Адесаньи. Это противостояние в двух разных весовых категориях. Адесанья приходит из полутяжелой категории, где Ян Блахович можно сказать осуществил «американскую мечту». Из настоящего андердога перевоплотился в настоящего чемпионат и завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе.

Однозначно Ян Блахович будет больше и мощнее. Но техника и опыт на стороне Исраэля. Если он сможет избегать давления и смещения дистанции Яна Блаховича, то Адесанья выиграет и станет чемпионом в двух весовых категориях».

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