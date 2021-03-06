Петр Ян — Алджамейн Стерлинг: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC 259

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Петр Ян — Алджамейн Стерлинг, который пройдет в рамках UFC 259. Начало боя — не ранее 6:00 мск 7 марта.

Ставка: победа Петра Яна за 1.88.

«Бой за чемпионский пояс в легчайшем весе. Несмотря на то что этот поединок несколько раз срывался, сейчас он состоится. Букмекеры выставляют практически равные коэффициенты на этот поединок.



Я вижу фаворитом Петра Яна, потому что он работает разнообразнее, борется и защищается от борьбы. Он явно более многогранен.



Стерлинг будет делать акцент на борьбе и готовится провести бой в стиле Хабиба. Но, у него нет такого класса и прессинга, как у Хабиба. Думаю, что выиграет Петр Ян с вероятностью 65 на 35».