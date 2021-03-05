Ян — Стерлинг: прогноз Камила Гаджиева на бой UFC 07.03.2021
Президент MMA-промоушена Fight Nights Камил Гаджиев сделал прогноз на поединок Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг, который состоится в рамках турнира UFC 259.
Ставка: победа Яна за 1.85.
«Дорогие друзья! Интересное время наступает для нашего чемпиона Петра Яна. Алджэмейн Стерлинг – соперник номер один в списке, это первая защита для сибиряка, которая будет непростой.
Хотя многие считают, что шансы в этом поединке 50 на 50, лично я предположу, что победителем в этом бою будет Пётр Ян.
Сможет ли он закончить этот бой досрочно? Думаю, что это вполне возможно в поздних раундах. Запасаемся попкорном, включаем телевизоры и болеем за нашего российского чемпиона уже в эти выходные. Букмекеры дают на победу Яна коэффициент 1.85», — сказал Гаджиев.
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