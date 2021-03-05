«Ливерпуль» — «Челси»: обзор матча 4 марта, кто выиграл, как сыграли в АПЛ

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 24-й минуте нападающий лондонцев Тимо Вернер выбежал один на один, пробросил мяч мимо выскочившего навстречу Алисона Бекера и поразил уже пустые ворота. Однако арбитр не засчитал гол из-за офсайда.



Единственный засчитанный гол был забит на 42-й минуте матча. Н'Голо Канте исполнил длинную передачу со своей половины поля к чужой штрафной на Мэйсона Маунта. Мэйсон легко ушёл от Фабиньо, сместился с левого фланга в центр и неотразимо пробил в дальний угол ворот.



Поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.26. Успех гостей оценивался в 3.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3200 рублей. А ставки на ничью принимались за 3.60.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.01, «обе забьют — нет» — за 2.20, а победа лондонцев всухую — за 6.00. На точный счёт 1:0 в пользу «Челси» давали 8.00.