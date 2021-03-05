«Шальке» — «Майнц»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 24-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Шальке» — «Майнц».



Ставка: победа «Шальке» за 3.36.



«Шальке» перед игрой произвел уже четвертую за сезон тренерскую отставку. Однако помимо главного тренера Кристиана Гросса, свои посты покинули некоторые сотрудники из спортивного сектора. Новым наставником команды стал Димитрос Граммозис — 42-летний грек с футбольным прошлым в Бундеслиге и без серьёзного опыта тренерской работы (ранее — «Дармштадт» и вторая команда «Бохума»). С ним подписан контракт до 2022 года — судя по всему, назначение неопытного ноунейма уже сделано с прицелом на вторую Бундеслигу.



Тем не менее, мизерные шансы на спасение всё-таки есть. Игра с «Майнцем» в этом смысле сверхважная. «Шальке» отстаёт на восемь очков от идущего предпоследним «Майнца» и на девять от «Арминии» и «Герты» (16-е и 15-е места соответственно), которые могут попасть в стыковые матчи. Три очка радикально не поменяют ситуацию, но, по крайней мере, позволят приблизиться к зоне стыков. С другой стороны, надо понимать, что и тонущий «Майнц» будет мотивирован до предела. Набранные в гостях очки могут позволить выскочить из зоны вылета.



И всё же я рискну предположить, что замена тренера даст краткосрочный морально-психологический эффект, и «Шальке» одержит вторую в сезоне победу. Напомню, что с момента предыдущего успеха этот клуб набрал два очка в восьми играх и забил в них лишь четыре мяча.



При любом другом результате, кроме победы, «Шальке» с Бундеслигой можно будет попрощаться уже сейчас», — сказал Симонов.

«Шальке» — «Майнц». Прогноз: очередная смена тренера не спасёт от вылета из Бундеслиги Помните, как «Шальке» одержал первую победу за календарный год? С тех пор команда больше не выигрывала.