Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 2-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Трактор».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.79.

«Честно говоря, несколько удивила неготовность «Салавата Юлаева» к плей-офф. По сути, он оказался единственным клубом из всех шестнадцати, кто вышел на первый четвертьфинальный матч, как на игру даже не регулярного сезона, а на какой-то предсезонный «товарнячок». К «Трактору» вопросов нет, там готовность была полная, отсюда и результат первого матча. Но во что, черт побери, играли «юлаевцы»?

Дальше, конечно, будет интересно. Потому что далеко не всегда командам, вошедшим в плей-офф на «расслабоне», удается выйти из него после первого же пинка. Инертность человеческого мышления высока, вдобавок «Салават» чувствует себя сильнее «Трактора» (и правильно чувствует, но тут надо не только чувствовать), и это мешает ему впахиваться в плей-офф на полную катушку.

Не исключаю, что и во втором матче мы можем увидеть, к прискорбию уфимской публики, продолжение первой игры. После этого, конечно, тренерский штаб можно будет гнать взашей по профнепригодности конкретно к плей-офф, но это будет после. А пока я все-таки рассчитываю, что поражение в первом матче сыграет роль «волшебного пенделя» и во второй игре «Салават» возьмет реванш, выиграв скромно, в одну-две шайбы, но при этом в основное время», — сказал Лебедев.

«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз: вторая порция мучений для Хартикайнена и Гранлунда
Первую игру челябинцы забрали. Второе поражение подряд поставит уфимцев на грань пропасти.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021