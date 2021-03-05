«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 2-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Трактор».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.79.



«Честно говоря, несколько удивила неготовность «Салавата Юлаева» к плей-офф. По сути, он оказался единственным клубом из всех шестнадцати, кто вышел на первый четвертьфинальный матч, как на игру даже не регулярного сезона, а на какой-то предсезонный «товарнячок». К «Трактору» вопросов нет, там готовность была полная, отсюда и результат первого матча. Но во что, черт побери, играли «юлаевцы»?



Дальше, конечно, будет интересно. Потому что далеко не всегда командам, вошедшим в плей-офф на «расслабоне», удается выйти из него после первого же пинка. Инертность человеческого мышления высока, вдобавок «Салават» чувствует себя сильнее «Трактора» (и правильно чувствует, но тут надо не только чувствовать), и это мешает ему впахиваться в плей-офф на полную катушку.



Не исключаю, что и во втором матче мы можем увидеть, к прискорбию уфимской публики, продолжение первой игры. После этого, конечно, тренерский штаб можно будет гнать взашей по профнепригодности конкретно к плей-офф, но это будет после. А пока я все-таки рассчитываю, что поражение в первом матче сыграет роль «волшебного пенделя» и во второй игре «Салават» возьмет реванш, выиграв скромно, в одну-две шайбы, но при этом в основное время», — сказал Лебедев.

«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз: вторая порция мучений для Хартикайнена и Гранлунда Первую игру челябинцы забрали. Второе поражение подряд поставит уфимцев на грань пропасти.