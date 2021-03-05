«Валенсия» — «Вильярреал»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Вильярреал».



Ставка: ничья за 3.42.



«Валенсия» в стадии строительства и пока никак не может выбраться на верхние позиции в турнирной таблице Примеры.



За 25 туров «оранжевые» добыли шесть побед и девять раз сыграли сыграли вничью, что соответствует 27 очкам, и занимают 14-е место. В трёх последних турах хозяева два раза проиграли и вырвали домашнюю победу у «Сельты» (2:0).



В составе команды не смогут выйти на поле Диахаби, Молина и Черышев.



«Вильярреал» переживает нелёгкие времена. Команда попала в чёрную полосу, состоящую из матчей без побед. 25 матчей текущего сезона принесли «жёлтой субмарине» 37 очков: восемь побед и 13 мирных исходов. В трёх последних турах валенсийцы дважды проиграли и один раз сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1).



В составе гостей не сыграют Иборра, Коклен, Марио Гаспар и Пенья.



Этот матч носит статус дерби. «Валенсия» никак не может найти свою игру, но и «Вильярреал» не радует. Земляки выступают нестабильно, что и отражается на результатах.



В этой дуэли лично мне тяжело отдать предпочтение кому-либо. Могу предположить мирный итог, на что и заиграю ставку», — сказал Мостовой.

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