«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 2-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Йокерит».
Ставка: победа «Йокерита» за 3.78.
«Первый матч соперников полностью соответствовал ожиданиям, и мой прогноз вошел в него тютелька в тютельку. Равные соперники, равная игра, равные возможности, просто где-то Фортуна чуть-чуть улыбнулась хозяевам.
Дальше включается даже не спортивная, а человеческая психология. «Локомотив», что с ним ни делай и как его ни настраивай, все-таки выдохнет. Пусть и совсем чуть-чуть, но все равно. А «Йокерит», наоборот, слегка заведется, огорченный предыдущим результатом. При прочих равных это и сыграет решающую роль во втором матче. Или, по крайней мере, должно сыграть. Потому что законы человеческой психологии еще никто не смог отменить.
Таким образом, мы и выходим на результат вожделенного второго матча. В нем будет еще более упорная борьба, которая, скорее всего, в рамки основного времени не уложится. Но на этот раз Фортуна подмигнет гостям. Правда, это им в итоге все равно не поможет, поскольку «джокерам» весь четвертьфинал играть в Ярославле. А на глазах своих болельщиков «Локомотив» душу и результат из финнов в итоге вынет. Но на первом участке длительного пути всего вышеназванного хватит для низовой, в одну шайбу, победы финнов», — сказал Лебедев.
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