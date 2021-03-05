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«Валенсия» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

«Валенсия» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры
Ставки / Прогнозы 0
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Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Валенсия» — «Вильярреал».

Ставка: ТБ 2 за 1.57.

«Вильярреал» — явный фаворит матча на «Месталье» с коэффициентом 2,1 на выездную победу «подводников» при коэффициенте 4,0 на выигрыш валенсийцев. Это смотрится просто оскорбительно для «Валенсии», явно утратившей звание лучшей команды своего региона в пользу клуба из неказистого мелкого городка под районным центром Кастельон-де-ла-Плана.

Мне кажется, что принципиальность противостояния может тут выразиться в количестве голов выше среднего. Унаи Эмери очень хочет снова обыграть «Валенсию», как он уже сделал в первом круге (2:1), когда голы в ворота валенсийцев забили два футболиста, относительно недавно носившие капитанскую повязку «Валенсии» — Пако Алькасер и Дани Парехо. Вообще голов в матчах «Валенсии» и «Вильярреала» забивается немало. В семи последних очных встречах оказывалось не менее двух забитых мячей, а в пяти из этих матчей голов было не менее трёх. Сделаю тут аккуратную ставку на тотал больше двух забитых мячей за коэффициент 1,57», — сказал Вишневский.

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После обидного поражения от «Атлетико» игрокам «Вильярреала» нужно поскорее вернуться на победную серию.
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