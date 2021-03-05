«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на второй матч серии Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на второй матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Торпедо».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.43.



«В принципе, практически всё, написанное мною ранее про пару ЦСКА – «Спартак», относится и к восточному противостоянию первой и восьмой команды конференции. У лидера абсолютно такая же игра под нехилыми дополнительными нагрузками и точно такая же необходимость пройти первый этап плей-офф как можно быстрее и с минимумом затраченных сил. Быстрее пока получается, с затратой сил не всё идеально, так идеалов в нашей жизни и не бывает, чем-то постоянно приходится жертвовать.



Дальше идут нюансы, и главный из них заключается в том, что «Ак Барсу» должно быть легче, чем ЦСКА. Не потому что Квартальнов раньше Никитина «отпустит поводья», нет. Просто во взаимоотношениях «Ак Барса» и «Торпедо» нет той 75-летней закадычной (в том плане, что норовят друг друга ухватить за кадык) «дружбы». Тут всё проще, и нижегородцы должны смириться раньше, чем это сделает «Спартак».



А вот прогноз на второй четвертьфинальный матч всё равно будет точно таким же, как и на Западе. То есть «Ак Барс» должен победить и тут, и на этот раз сделать это будет легче, чем в первом матче. По крайней мере, настолько, чтобы уложиться в основное время, пусть и решится всё в одну шайбу в столь же низовом матче», — сказал Лебедев.

«Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз на 2-й матч серии КХЛ: на этот раз казанцы управятся за час В стартовой игре серии казанцы совершили 52 броска, но забросили только две шайбы.