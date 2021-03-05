UFC 259, Ян Блахович — Исраэль Адесанья: когда бой, где смотреть онлайн, прогнозы

В ночь с 6 на 7 марта пройдёт турнир UFC 259, главными боями которого станут поединки Ян Блахович — Исраэль Адесанья и Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг. Прямую трансляцию главных боёв турнира покажет телеканал «Рен ТВ». Ориентировочное начало — 07:00 мск.
Букмекеры считают Исраэля Адесанью фаворитом боя против Яна Блаховича. Поставить на Адесанью можно с коэффициентом 1.42, а на польского бойца принимают ставки за 3.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 52.00. Бой начнётся не ранее 09:00 мск 7 марта.
В бое Петр Ян — Алджэмейн Стерлинг аналитики считают фаворитом россиянина. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.78. На его соперника коэффициент 2.08, а на ничейный исход предлагается коэффициент 50.00. Начало этого боя – не ранее 07:40 мск.
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