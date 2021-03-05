Ягудин и «Голевая передача» от «Фонбет» расширяют хоккейную географию

В рамках благотворительной программы «Голевая передача» букмекерская компания «Фонбет» и её многолетний партнёр — Континентальная хоккейная лига — помогли создать детскую команду по хоккею для незрячих в Ульяновске.



Торжественная церемония прошла 25 февраля на «Арене -Балашиха» имени Юрия Ляпкина перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев». Амбассадор акции, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, вручил символический чек на 677 тысяч рублей министру спорта Ульяновской области Рамилю Егорову. Средства пойдут на создание команды по адаптивному хоккею «Симба» детей с нарушением зрения.



«Мы рады поддержать развитие адаптивного хоккея в Ульяновске и передать 677 тысяч рублей на создание детско-юношеской команды «Симба». Уверен, что на льду дети получат незабываемые впечатления и эмоции», — заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию и амбассадор акции «Голевая передача» Алексей Ягудин.



«Голевая передача» – совместная благотворительная инициатива, которую второй год подряд проводят «Фонбет» и КХЛ. По её правилам каждая шайба, заброшенная в регулярном чемпионате, оценивается в 1000 рублей. В январе хоккеисты главной лиги Старого Света отличились 667 раз, поэтому компания «Фонбет» выделила 677 тысяч рублей. В сезоне-2020/2021 детские команды из Ижевска, Новосибирска, Ульяновска, Чебоксар и Чехова в рамках акции получили помощь на сумму более 3 миллионов рублей. Средства пошли на закупку экипировки, организацию тренировок и аренду льда.



Хоккей для незрячих – одна из дисциплин адаптивного хоккея. Развитием этого вида спорта в России занимается Детская следж-хоккейная лига. Новая детско-юношеская команда «Симба» будет создана в Ульяновске в рамках регионального проекта «Хоккей доступен каждому». В настоящий момент продолжается набор детей и разработка программы подготовки.