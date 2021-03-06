ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 21-го тура РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» в 21-м туре РПЛ.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.28.

«Очень тяжелая встреча ждет ЦСКА. «Ахмат» в этом сезоне задиристая команда, хорошо готовая физически. Она никому ничего не дарит. ЦСКА же сейчас снова будет не в оптимальном составе. Конечно, очень не хватает Акинфеева, но и Дивеева тоже, он сильно прибавил.



После паузы команды нас побаловали достаточно результативными матчами, но, думаю, это была какая-то эйфория после перерыва. Все соскучились и выплеснули эмоции, которые переросли в голы. Сейчас уже наступают будни в плане матчей. Борьба будет напряженной, а с голами все будет не так радужно. Погода еще не весенняя, довольно холодно будет в выходные.



Понятно, как команды будут строить игру. ЦСКА постарается владеть мячом и раскачивать оборону «Ахмата», который потерял в матче с «Динамо» опорника Тимофеева. Отбирать мяч грозненцам будет сложнее. ЦСКА провел неплохой второй тайм с «Локомотивом», но не забил, хотя шансы были. Влашич не реализовал пенальти. Думаю, армейцы хотят реабилитироваться. Но ставить на победу ЦСКА я бы поостерегся. Соперник очень неуступчивый, пропускает он мало.



Я бы здесь остановился на варианте — «ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча». Совсем не исключаю счета 0:0».