«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Авангард».
Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.69.
«То, что к «Автомобилисту» вернулась способность забивать, еще не означает, во-первых, что вернулась окончательно. А во-вторых, что этого достаточно для победы над «Авангардом», причем не общей, в серии, а хотя бы одной. По крайней мере, во втором матче у екатеринбуржцев не получилось, хоть они и показали свою лучшую игру, как минимум, в 2021-м году.
Не думаю, что в этой серии что-то принципиально переменится при переезде серии на Урал. В течение регулярного сезона «Автомобилист» практически одинаково играл как дома, так и на выезде. И хоть «Авангард» в гостях играл чуть хуже, но это не помешает ему в Екатеринбурге выполнить программу-минимум, то есть, взять одну победу, чтобы в полуфинал конференции выходить на льду, который пусть и временно, но все-таки стал для него родным.
В третьем матче у «Автомобилиста» будет, по сути, последний шанс зацепиться. И, поскольку на Востоке эта серия самая веселая, то душа требует продолжения банкета. Поэтому осмелюсь нагло спрогнозировать домашнюю победу екатеринбуржцев в третьей игре, после чего голевое изобилие вновь сменится на голевое уныние, а там уже можно будет и в отпуск идти».
- 6 марта 2021
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:14
- 5 марта 2021
-
20:00
-
19:39
-
19:00
-
18:00
-
17:14
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
07:53
- 4 марта 2021
-
22:15
-
19:00
-
18:00
-
17:30