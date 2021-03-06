«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Авангард».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.69.

«То, что к «Автомобилисту» вернулась способность забивать, еще не означает, во-первых, что вернулась окончательно. А во-вторых, что этого достаточно для победы над «Авангардом», причем не общей, в серии, а хотя бы одной. По крайней мере, во втором матче у екатеринбуржцев не получилось, хоть они и показали свою лучшую игру, как минимум, в 2021-м году.



Не думаю, что в этой серии что-то принципиально переменится при переезде серии на Урал. В течение регулярного сезона «Автомобилист» практически одинаково играл как дома, так и на выезде. И хоть «Авангард» в гостях играл чуть хуже, но это не помешает ему в Екатеринбурге выполнить программу-минимум, то есть, взять одну победу, чтобы в полуфинал конференции выходить на льду, который пусть и временно, но все-таки стал для него родным.



В третьем матче у «Автомобилиста» будет, по сути, последний шанс зацепиться. И, поскольку на Востоке эта серия самая веселая, то душа требует продолжения банкета. Поэтому осмелюсь нагло спрогнозировать домашнюю победу екатеринбуржцев в третьей игре, после чего голевое изобилие вновь сменится на голевое уныние, а там уже можно будет и в отпуск идти».