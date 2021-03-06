«Динамо» Минск – СКА: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч серии Кубка Гагарина-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – СКА.

Ставка: победа СКА за 1.99.

«Всё-таки умеют питерцы проводить концовки, как их ни критикуй. В регулярном сезоне минчане 14 раз забрасывали за матч по четыре шайбы, и 11 раз из этих 14 им этого хватало до победы. А тут не хватило. А ведь это была игра по минскому сценарию, «зубры» любят такой хоккей. Они предложили поиграть в него СКА, и «армейцы» предложение приняли. В итоге серия перемещается в столицу братской Беларуси при счёте 0-2, и уже совсем непонятно, что надо сделать минчанам, чтобы зацепить хотя бы одну победу.



На смену голевому изобилию почти всегда приходит голевая же засуха. И мне не верится, что соперники второй раз подряд смогут наколотить друг другу десяток шайб. Результат второго матча, в принципе, оказался совсем не плей-оффовским, и вдобавок ещё и слишком энергозатратным. И даже если минчане захотят его повторить для своих болельщиков, вряд ли во второй раз СКА пойдёт им навстречу. «Зубрам» скоро в отпуск, а армейцам ещё играть и играть, и выкладываться на всю катушку уже в четвертьфинале было бы преждевременным.



Поэтому можно с высокой долей вероятности предположить третий матч куда более «засушливым», нежели был второй. А это уже будет и игра плей-офф, и игра СКА. А значит, СКА снова победит, тоже с небольшим преимуществом в одну-две шайбы, и тоже в основное время».