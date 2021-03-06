«Ростов» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч 21-го тура РПЛ 6 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Сочи» в 21-м туре РПЛ.

Ставка: «Сочи» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.

«Южное дерби. И матч невероятно интересный по афише. Команды высоко находятся в турнирной таблице. «Ростов» идёт пятым, «Сочи» вообще 3-й. Команда Федотова в этом сезоне претендует даже на Лигу чемпионов. И к ней нет вопросов. Проведена очень хорошая работа. Все футболисты на своих местах, есть лидеры. И многие ребята, которые не подошли другим клубам, здесь проявляют себя по полной программе. Тот же Юсупов, Терехов, Жоаозиньо, Заболотный. Про Нобоа и говорить отдельно не стоит. Четыре победы подряд у «Сочи», команда вышла в четвертьфинал Кубка России.



«Ростов» пока не может рассчитывать на Мамаева и Хасимото, пропустит встречу из-за дисквалификации Осипенко, основной центральный защитник. Это значительная потеря. Не будет из-за перебора жёлтых и Байрамяна. Карпину снова надо что-то придумывать.



В целом ожидаю, что игра будет очень закрытой. «Ростов» дома в этом сезоне играет достаточно сдержанно, вроде бы давление создает, но не раскрывается. «Сочи» тоже не станет играть первым номером. Можно ждать огромное количество борьбы в центре поля, а до ворот мяч будет доходить редко. Но «Сочи» для меня по качеству игры чуть симпатичнее, поэтому возьму ставку «Сочи» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча». Обилия голов не жду».