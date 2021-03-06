ЦСКА — «Ахмат»: смотреть онлайн 06.03.2021, прямая трансляция матча, какой канал покажет
6 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.00.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.90, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.
Рекомендуем вам
- 6 марта 2021
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:14
- 5 марта 2021
-
20:00
-
19:39
-
19:00
-
18:00
-
17:14
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам