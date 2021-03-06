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ЦСКА — «Ахмат»: смотреть онлайн 06.03.2021, прямая трансляция матча, какой канал покажет

ЦСКА — «Ахмат»: смотреть онлайн 06.03.2021, прямая трансляция матча, какой канал покажет
Ставки / Прогнозы 0

6 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.00.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.90, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

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