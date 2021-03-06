«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч 26-го тура чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» в 26-м туре итальянской Серии А сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.36.
«На мой взгляд, обе команды сейчас не в пиковом состоянии. «Ювентус» тут выиграл у «Специи» — 3:0. Но у него матч на матч не приходится. Одна игра хороша, дальше какой-то провал. У «Вероны» в прошлые выходные не выиграли. За чемпионство сложно будет уже побороться. А вот обогнать «Милан» вполне реально, несмотря на обилие травм.
«Лацио» сейчас выглядит неубедительно. Иммобиле как-то затих, и вся команда приуныла. Если брать последние пять матчей римлян, ни разу не забивали больше 1 мяча. Состояние оставляет желать лучшего, нет уверенности.
Я здесь все-таки поставлю на «Ювентус» через тотал меньше 4.5 мяча. Мне кажется, исполнительский класс здесь скажется. Роналду, Мората, Кьеза — эти ребята что-то в атаке придумают. «Лацио» будет сложно не пропустить меньше двух мячей. А сами вряд ли забьют больше гола. Последние матчи об этом говорят».
- 6 марта 2021
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