«Брайтон» – «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч 27-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» – «Лестер».

Ставка: победа «Брайтона» с нулевой форой за 1.88.

«Брайтон» не изменяет себе с самого начала сезона. Демонстрирует вполне качественный футбол, частенько им восхищает, но вот с удачей совершенно не дружит. При этом самое время с ней вновь сойтись – до зоны вылета все ближе. 66 ударов нанесли южане в трех последних матчах, но не выиграли ни разу, забив в них всего один мяч.



Я, пожалуй, повторю народную мудрость «игра есть, результат придет» и предположу, что именно сейчас «Брайтон» наконец добьется нужного результата, коим в сложившихся обстоятельствах может быть только победа.



«Лестер» после сенсационного вылета из Лиги Европы сначала по делу уступил «Арсеналу», а затем провел достаточно посредственную игру с «Бернли», где вполне мог и проиграть. Без Маддисона и Барнса у «лис» не видно должного конструктива в игре, и команда не производит впечатление единого механизма.



Думаю, что «Брайтон» здесь сыграет смело, будет владеть инициативой и, как минимум, заслужит, а как максимум добьется победы.



Посмотрел на коэффициенты и, мягко говоря, удивился им – команда, идущая пятой с конца, является фаворитом в игре с командой, идущей третьей… Что, в общем-то, лишний раз подтверждает положение, в котором оказался «Лестер».