«Бавария» — «Боруссия» Д: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 24-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Боруссии» с форой (+1) за 1.83.
«Сразу скажу, что я хочу поставить на победу «Боруссии» с форой (+1). Коэффициент на это – 1.83.
Понятно, что это существенный риск, но если учесть, что на чистую победу «Баварии» дают коэффициент 1.67, то это очень хорошая история, ведь я фактически не только прогнозирую, что дортмундцы наберут очки в Мюнхене, но и страхуюсь от минимального поражения гостей. Давайте объясню свою логику.
Про «Баварию» в очередной раз говорить излишне. Понятно, что когда эта команда в порядке, то она способна обыграть кого угодно. Но есть такая проблема, что порой «Бавария» допускает вольности в этом сезоне, она пропускает практически в каждом матче. Именно по этой причине «Бавария» достаточно много очков в этом сезоне упустила в Бундеслиге, но по-прежнему ведет борьбу за первое место с «Лейпцигом». На самом деле «Баварии» кровь из носу надо обыгрывать «Боруссию», иначе есть опасения, что «Лейпциг» может вырваться вперед и сенсационно выиграть золото. Хотя, честно говоря, я считаю фаворитом «Баварию».
Не будем забывать, что «Боруссия» сейчас находится в прекрасной форме. У команды практически нет потерь из-за травм, она одерживает одну победу за другой, причем мы видим некоторые разгромные победы. Также мы видим победы, одержанные на классе, с минимальной разницей. Короче говоря, в Мюнхен приезжает очень сильный и мотивированный противник, так как «Боруссии» надо решать свои задачи и попадать в зону Лиги чемпионов.
В этой связи я ожидаю настоящей битвы. Я думаю, что это может оказаться битва с непредсказуемым исходом, где один мяч может решить исход встречи. Я не верю, что «Бавария» сможет выиграть в этом поединке крупно. Если хозяева и одержат победу, то это будет очень трудовая, волевая, выжатая победа с разницей в один мяч. Именно поэтому я и ставлю на «Боруссию» с форой (+1)».
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