«Ростов» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч 21-го тура чемпионата России

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Сочи» в 21-м туре чемпионата России. Встреча состоится 6 марта в Ростове-на-Дону.



Ставка: ничья за 2.90, обе команды забьют за 2.20.



«Сочи» в прошлом туре разгромил тульский «Арсенал», забив четыре мяча за 15 минут. Поднялся уже на третье место в турнирной таблице и, чувствуется, не собирается останавливаться. У главного открытия чемпионата хорошо сбалансирована игра, а состав стабильнее, чем у «Ростова», которому то и дело приходится подстраиваться под обстоятельства. Впрочем, боевитая команда Карпина не должна уступить конкуренту дома. Потому я бы тут поставил на ничью. Думаю, результативную».