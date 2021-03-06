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«Астон Вилла» – «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 27-го тура АПЛ

«Астон Вилла» – «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 27-го тура АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон».

Ставка: обе забьют за 1.87, ничья за 3.40.

«Волки» вполне достойно смотрятся в последнее время. За последние две недели они переиграли «Саутгемптон» с «Лидсом», хорошо сыграли против «Ман Сити», хоть в итоге и крупно проиграли. Понятно, что ни на что рассчитывать в турнирном плане им уже не приходится, но то, что команда Нуну Санту после затяжного кризиса по-прежнему способна демонстрировать качественный футбол, конечно, отрадно.

«Вилла» и с «Лидсом», и с «Шеффилд Юнайтед» играла без Грилиша, но выглядела достаточно активно впереди. С «Лидсом» повезло выиграть, с «ШЮ» не повезло проиграть. Капитан должен уже вернуться в состав, и с ним, конечно, мысли и основательности в атакующих действиях явно прибавится.

Хозяева наверняка будут здесь больше владеть инициативой и переигрывать гостей по разным статистическим показателям, но вот выльется ли это в победу – вопрос».

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