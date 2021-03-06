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«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура Бундеслиги

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура Бундеслиги
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, Егор Титов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд в 24-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.30.

«Матч, который всегда привлекает гигантское внимание в Германии. И в этот раз, уверен, будет особенно интересно. Я бы не сказал, что «Бавария» сейчас в полном порядке. Да, она многих соперников обыгрывает по накатанной, особо не напрягаясь. Но если вдруг соперник неожиданно выходит без боязни, то могут возникнуть сложности. Из-за этого немало очков «Бавария» растеряла, и «Лейпциг» находится совсем рядом. Лишь 2 очка между командами. Любая потеря может привести к тому, что «Лейпциг» догонит. «Боруссия» отстает на 13 очков и ведет борьбу за место в четверке — до «Айнтрахта» 3 очка.

Но я бы отметил, что «Боруссия» стала выглядеть лучше после того, как узнала имя нового главного тренера. Он придет летом. Но какой-то груз упал с плеч футболистов, да и нынешнего исполняющего обязанности. И в последних матчах дортмундцы выглядели неплохо — победили в Лиге чемпионов, вышли в полуфинал Кубка Германии. И в великолепной форме находится Холланд. Учитывая, что «Бавария» пропускает и от более слабых соперников, то гола «Боруссии» точно стоит ждать.

Но все-таки я поставлю на победу «Баварии» через обе забьют. Мюнхенцы должны понимать, что нельзя «Лейпцигу» давать почувствовать, что чемпионство реально. Нужно выигрывать, держать дистанцию. На Дортмунд у «Баварии» будет запредельный настрой. А мы знаем, что бывает в таких случаях».

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