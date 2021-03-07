«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч 27-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас».
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.63.
«Мало что позитивного можно сказать об игре «Тоттенхэма». Слишком уж топорно действует команда Моуринью в большинстве матчей – не сильна в позиционном футболе и частенько не справляется с оказываемым на нее давлением. Если бы не Кейн с Соном и иногда выстреливающие некоторые из их партнеров, место «шпор» было бы еще ниже нынешнего восьмого.
«Пэлас» отстоял две подряд нулевые ничьи, почти ничего не позволив у своих ворот «Фулхэму» с «Ман Юнайтед», да и практически ничего не создав сам.
Нет больших сомнений, что со «шпорами» «орлы» сыграют в схожем ключе – отдадут мяч, запрутся и будут надеяться разве что на редкие контрвыпады и на то, что Заа, который имеет шанс наконец вернуться на поле, что-то сумеет изобразить».
- 7 марта 2021
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:29
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:20