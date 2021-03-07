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«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч 27-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч 27-го тура АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.63.

«Мало что позитивного можно сказать об игре «Тоттенхэма». Слишком уж топорно действует команда Моуринью в большинстве матчей – не сильна в позиционном футболе и частенько не справляется с оказываемым на нее давлением. Если бы не Кейн с Соном и иногда выстреливающие некоторые из их партнеров, место «шпор» было бы еще ниже нынешнего восьмого.

«Пэлас» отстоял две подряд нулевые ничьи, почти ничего не позволив у своих ворот «Фулхэму» с «Ман Юнайтед», да и практически ничего не создав сам.

Нет больших сомнений, что со «шпорами» «орлы» сыграют в схожем ключе – отдадут мяч, запрутся и будут надеяться разве что на редкие контрвыпады и на то, что Заа, который имеет шанс наконец вернуться на поле, что-то сумеет изобразить».

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