«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч 27-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.63.

«Мало что позитивного можно сказать об игре «Тоттенхэма». Слишком уж топорно действует команда Моуринью в большинстве матчей – не сильна в позиционном футболе и частенько не справляется с оказываемым на нее давлением. Если бы не Кейн с Соном и иногда выстреливающие некоторые из их партнеров, место «шпор» было бы еще ниже нынешнего восьмого.



«Пэлас» отстоял две подряд нулевые ничьи, почти ничего не позволив у своих ворот «Фулхэму» с «Ман Юнайтед», да и практически ничего не создав сам.



Нет больших сомнений, что со «шпорами» «орлы» сыграют в схожем ключе – отдадут мяч, запрутся и будут надеяться разве что на редкие контрвыпады и на то, что Заа, который имеет шанс наконец вернуться на поле, что-то сумеет изобразить».