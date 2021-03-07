«Урал» — «Уфа»: прогноз Александра Бубнова на матч 21-го тура РПЛ в Екатеринбурге

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Урал» — «Уфа» в 21-м туре чемпионата России. Встреча состоится 7 марта в Екатеринбурге.



Ставка: победа «Урала» за 2.20, обе команды забьют — нет за 1.60, точный счёт 1:0 в пользу «Урала» за 5.10…



«Уралу» нужно уходить от зоны переходных матчей и реабилитироваться за крупное поражение от «Уфы» в Кубке России. Нужно учитывать, что на своем поле екатеринбуржцы действуют гораздо увереннее, чем на выезде. Потому в этом матче я считаю их фаворитом. Высокой результативности не жду, гости обязательно дадут бой. И всё же поставлю на трудовую победу команды Юрия Матвеева. Вполне возможно, что со счётом 1:0».