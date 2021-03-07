«Динамо» — «Тамбов»: прогноз Александра Бубнова на матч 21-го тура чемпионата России

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Тамбов» в 21-м туре чемпионата России. Встреча состоится 7 марта в Москве.



Ставка: победа «Динамо» всухую за 1.52, победа «Динамо» с форой (-2.5 гола) за 2.17.



«В этом матче я никакой интриги не вижу. «Динамо» — явный фаворит, у которого на данном этапе сезона все в порядке. «Тамбову», собравшемуся в нынешнем составе в последний момент, нужно время, чтобы сыграться и наладить взаимопонимание. Пока игроков хватает только на один тайм. То есть даже если до перерыва гости продержатся, потом разница в физической подготовке скажется. Жду победы «Динамо», причём уверенной. Вполне возможен разгром».