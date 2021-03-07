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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова на матч 21-го тура РПЛ

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова на матч 21-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар» в 21-м туре чемпионата России. Встреча состоится 7 марта в Москве.

Ставка: победа «Спартака» за 2.53, обе команды забьют за 1.70.

«У «Краснодара» снова много кадровых потерь, настоящая беда на флангах защиты. В обороне вновь произойдут вынужденные перестановки. У «Спартака» гораздо меньше проблем с составом, разве что Роман Зобнин дисквалифицирован после красной карточки. Обе команды плохо возобновили сезон и нуждаются в победе. Но в данный момент больше аргументов в пользу «Спартака», который вдобавок может рассчитывать на поддержку трибун. Жду трудовую победу красно-белых».

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