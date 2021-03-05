Лыжные гонки, ЧМ-2021, мужская эстафета. Результаты гонки, какое место заняла Россия

Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). За национальную команду выступили Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.



Победу одержали представители сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо. Третьей стала национальная команда Франции, завоевавшая бронзовые медали.



Эта медаль стала четвёртой для сборной России на чемпионате мира в Оберстдорфе. Ранее Большунов завоевал золото в скиатлоне и вместе с Глебом Ретивых бронзу в командном спринте. Кроме того, российские лыжницы завоевали серебро в эстафете.

Букмекеры считали норвежцев фаворитом, предлагая поставить на их победу с коэффициентом 1.90. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1900 рублей. Попадание России на подиум шло за 1.50, а финиш в топ-2 шёл за 2.00.