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Лыжные гонки, ЧМ-2021, мужская эстафета. Результаты гонки, какое место заняла Россия

Лыжные гонки, ЧМ-2021, мужская эстафета. Результаты гонки, какое место заняла Россия
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Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). За национальную команду выступили Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.

Победу одержали представители сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо. Третьей стала национальная команда Франции, завоевавшая бронзовые медали.

Эта медаль стала четвёртой для сборной России на чемпионате мира в Оберстдорфе. Ранее Большунов завоевал золото в скиатлоне и вместе с Глебом Ретивых бронзу в командном спринте. Кроме того, российские лыжницы завоевали серебро в эстафете.

Букмекеры считали норвежцев фаворитом, предлагая поставить на их победу с коэффициентом 1.90. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1900 рублей. Попадание России на подиум шло за 1.50, а финиш в топ-2 шёл за 2.00.

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