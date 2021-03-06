Кубок мира по биатлону, мужская эстафета. Итоги гонки, кто выиграл, на каком месте Россия

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) состоялась мужская эстафета. Победу одержала сборная Германии. Российские биатлонисты завоевали серебро, третьи – норвежцы.



Сборная России выступала в этой эстафете тем же составом, в котором завоевала бронзу чемпионата мира. Карим Халили использовал три дополнительных патрона, Матвей Елисеев не допустил ни одного промаха, но национальная команда отставала от соперников на минуту. Александр Логинов взял пять доппатронов и передал эстафету Эдуарду Латыпову седьмым. Российский финишёр был точен в отличие от соперников и выиграл финишную дуэль у норвежца Йоханнеса Бё.



Ставки на победу сборной Германии принимались с коэффициентом 8.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 8.50. Попадание сборной России на подиум оценивалось в 3.00, а в топ-2 — в 6.00.