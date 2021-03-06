Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Александра Мостового на матч 21-го тура РПЛ в Москве

ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Александра Мостового на матч 21-го тура РПЛ в Москве
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Ахмат».

Ставка: ничья за 3.96.

«Оба клуба проиграли в стартовых матчах чемпионата, но выиграли кубковые дуэли. В составе хозяев эпидемия коронавируса и видно, что игроки далеки от оптимальной формы. У гостей есть кому убежать вперед и забить, чем команда вполне может воспользоваться.

«Ахмат» неплохо провел старт сезона РПЛ и даже дал надежду на выход в еврозону, но перед каникулами команда попала в черную полосу и потерпела два поражения от «Сочи» и «Ростова». На каникулы Грозный ушел с ничьей в матче против «Рубина» (0:0). 28 февраля гости на своем поле уступили «Динамо», но отомстили Ростову-на-Дону в Кубке (2:0).

Сегодня именно тот случай, когда я не отдам предпочтение никому и предполагаю ничью, на что и заиграю ставку за хороший коэффициент.

Моя ставка – ничья за 3.96".

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021