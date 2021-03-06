ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Александра Мостового на матч 21-го тура РПЛ в Москве

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Ахмат».



Ставка: ничья за 3.96.

«Оба клуба проиграли в стартовых матчах чемпионата, но выиграли кубковые дуэли. В составе хозяев эпидемия коронавируса и видно, что игроки далеки от оптимальной формы. У гостей есть кому убежать вперед и забить, чем команда вполне может воспользоваться.

«Ахмат» неплохо провел старт сезона РПЛ и даже дал надежду на выход в еврозону, но перед каникулами команда попала в черную полосу и потерпела два поражения от «Сочи» и «Ростова». На каникулы Грозный ушел с ничьей в матче против «Рубина» (0:0). 28 февраля гости на своем поле уступили «Динамо», но отомстили Ростову-на-Дону в Кубке (2:0).

Сегодня именно тот случай, когда я не отдам предпочтение никому и предполагаю ничью, на что и заиграю ставку за хороший коэффициент.



Моя ставка – ничья за 3.96".