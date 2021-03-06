«Бавария» – «Боруссия» Д: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Германии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 2.13.



«Главным матчем Бундеслиги эту игру все-таки нельзя назвать. Еще не так давно «Боруссия» прочно закрепила за собой статус второго лучшего клуба в Германии. Однако в последние сезоны все у нее идет не так гладко. Сейчас дортмундцы даже не занимают в таблице место в зоне выхода в ЛЧ.



«Боруссия» выступает очень нестабильно в этом сезоне, часто теряет очки. Тем не менее, она все-таки не так сильно отстала от команд из первой четверки. Сейчас «черно-желтые» идут на пятом месте с 39-ю баллами, отставая от «Айнтрахта» с четвертой позиции на три очка.



А у «Баварии» все как всегда – первое место в таблице и отрыв от большинства преследователей. Однако у команды Флика тоже не все проходит гладко в этом сезоне. В последних матчах мюнхенцы позволили себе дважды оступиться – ничья с «Арминией» из зоны вылета (3:3), а затем проигрыш «Айнтрахту» (1:4). Это повлияло на их отрыв от «Лейпцига» со второго места, который сейчас составляет всего два очка. «РБ» попятам идет за «Баварией».



Но если для «Баварии» такие потери очков – редкость, то вот для «Боруссии» это реальность нынешнего сезона. Только в последних играх дортмундцы вышли на серию побед во всех турнирах, которая сейчас насчитывает четыре игры. За это время «черно-желтые» и обыграли «Севилью» в ЛЧ (3:2), и одержали победу над гладбахской «Боруссией» в Кубке – 1:0.



В этом плане, встреча с «Баварией» немного не вовремя состоится для «Боруссии». Она, может, и продолжила бы серию побед, однако, в этой игре у нее все под вопросом. Резвая и вариативная атака дортмундцев встретится с отточенным и организованным футболом мюнхенцев. Хотя именно в защите у «Баварии» есть небольшие проблемы. Летом оборона может поменяться у этой команды, а пока она слишком часто пропускает, почти в каждой второй игре.



Я не думаю, что «Боруссия» сейчас способна победить «Баварию». Она сама находится в нестабильном состоянии, что может сильно повлиять на результат против лучшей команды Германии. Но и самой «Баварии» будет не так просто против атаки дортмундцев.



Думаю, мюнхенцы победят, но с небольшим отрывом в счете. Моя ставка – победа «Баварии» с форой (-1) с коэффициентом 2.13».