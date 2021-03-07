«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Трактор» — «Салават Юлаев».
Ставка: итоговая победа «СЮ» за 1.92.
«Салават Юлаев» знавал времена и посуровее, чем сейчас, с «Трактором». Иногда даже кажется, что нарисовать собственными руками и на ровном месте большую задницу, влезть в нее с ногами, а потом героически оттуда вылезти – уже давно стало визитной карточкой уфимцев в плей-офф. Чего стоит только четвертьфинал с нижегородским «Торпедо» несколькими годами ранее, во время первого явления автозаводцев в Восточной конференции. Тогда «Салават» вообще начал с двух домашних поражений – и ничего, вышел в полуфинал в седьмой игре.
Так что нынешнее противостояние с «Трактором» — так, даже не противостояние, а легкая разминка перед настоящими битвами. Даже более того, практически не сомневаюсь, что после челябинской части серии счет тоже будет равным, а может быть даже 3-1 в пользу уральцев. Но «Салават» всё преодолеет и вопреки всему, а прежде всего, самим себе, все равно выйдет в полуфинал.
Поэтому в третьем матче серии я ставлю на гостевую победу «Салавата», может, даже в овертайме, может, даже и не в первом. Уже потом расслабившиеся уфимцы отдадут «Трактору» четвертую игру, но в третьей непременно победят».
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