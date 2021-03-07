«Атлетико» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании 07.03.2021

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» — «Реал Мадрид» в 26-м туре Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: «Атлетико» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.68.



«Я заметил, что мадридское дерби не балует нас результативностью. А помните тот шикарный матч в США летом в рамках Международного кубка чемпионов, когда «Атлетико» забил семь мячей и выиграл со счетом 7:3. С тех пор «Атлетико» не может забить «Реалу». Даже в финале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии команды сыграли 0:0. В последнем матче первого круга «Реал» выиграл со счетом 2:0. На «Ванда Метрополитано» «Реал» также не проигрывает. Было и дважды по 0:0, а также победа 3:1.



Сейчас в данной ситуации, когда у «Атлетико» 5 очков и игра с Бильбао в запасе, думаю, что Симеоне отлично понимает, что очень важно эту игру не проиграть. Исходя из этого «Атлетико» и будет выстраивать свою тактику. По-прежнему некоторые футболисты еще не готовы играть, но скамейка у «Атлетико» лучше.



Правда есть некоторый микроконфликт между Симеоне и Феликсом. Если вы смотрели последний матч, когда гол забил Жоао, то он приложил палец к губам и что-то говорил на португальском, обращаясь к скамейке запасных. Симеоне сказал, что ему нравятся такие футболисты-бунтари.



Команда сейчас объединена главной целью — добраться до чемпионства. Плюс внутри есть определенные противоречия, так как играть хотят все, но не все могут появиться на поле.



Возвращаясь к прогнозу на матч, если команды снова сыграют 0:0, то для «Атлетико» это будет хорошо. «Атлетико» очень важно удержать преимущество в пять очков перед «Реалом». «Барселона» если и подберется, то вряд ли у нее хватит ресурсов бороться за чемпионство.



Исходя из этого, я не жду результативный матч, и статистика в последнее время говорит о том, что голов будет немного. «Атлетико» не проиграет – оценивается совсем уж скромно, за 1.40. Но можно поиграть и в комбинационные ставки — непроигрыш «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.68. Это мой основной вариант. Можно попробовать и 1Х и ТМ (2.5) за коэффициент в районе двойки.



Думайте сами и решайте сами. Я всегда это говорю. Это сугубо ваш выбор. Если вы думаете, что «Реал» в гостях выиграет, и ситуация усложнится в борьбе за чемпионство, то вы вправе так считать».