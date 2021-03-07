«Йокерит» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч серии Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Локомотив».

Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 1.50.

«Нет, «Йокерит» еще не закончил играть, хоть и домой очень хочется. Пощечина, полученная им во втором матче, конечно сыграет определенную роль, и «джокеры», скорее всего, одну победу в трех следующих матчах в Ярославле возьмут, но не более того.



«Локомотив» уже в плей-офф добавляет от матча к матчу. Это видно по тому, как ярославцы забирают статистически равные почти по всем показателям матчи. Первый раз они это сделали достаточно натужно, зато второй – играючи. Заставив к тому же горячих финских парней набрать в конце игры на нервах кучу штрафов. Кто-то скажет, что этим «джокеры» закладывали основу третьего матча. Но я с этим не соглашусь. Скорее это было от слабости, от невозможности в течение двух часов «чистого» времени преодолеть защитные редуты «Локомотива», которые выглядят действительно мощно.



Что нам ждать в третьем матче? Думаю, все то же самое, что и в двух первых, с той лишь разницей, что теперь финны будут играть в домашней форме, а ярославским болельщикам воочию доведется увидеть гостевую форму своей команды, которую они дома увидеть не могут. А в остальном, полагаю, ничего не изменится. Финны станут таранить ярославскую стену. Может быть, даже забьют, но немного. «Локомотив» все равно забьет больше и одержит третью победу подряд. После этого будут возможны варианты, но о них мы поговорим после третьего матча».