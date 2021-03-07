«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Ак Барс».

Ставка: итоговая победа «Ак Барса» за 1.59.

«Вот и «Ак Барс» начал по-настоящему включаться в плей-офф. Судя по первому периоду второго матча, Дмитрий Квартальнов решил, что хватит грузить команду, вырабатывая выносливость, и «отпустил вожжи» аккурат между первой и второй игрой. Результат последовал сразу же, и уже в первом периоде второго матча нижегородцы были размазаны по льду. Итого: 2-0 после двух матчей – кто-то ожидал другого?



Что нам ждать дальше? Наверное, можно ожидать еще одного торпедовского всплеска, тем более, что он будет перед собственными болельщиками. Это в какой-то мере затруднит продвижение «Ак Барса» к полуфиналу конференции, но вряд ли сможет изменить спрогнозированный заранее «сухой» счет в серии. То есть, в третьей игре «Торпедо» будет вовсю упираться, игра будет весьма упорной, что называется, «ноздря в ноздрю», и, может быть, даже уйдет за пределы основного времени. Но совсем ненадолго. «Ак Барс» все равно победит и будет возвращаться домой полуфиналистом, а не на пятую игру. Лидеры должны проходить первую стадию Кубка Гагарина, «не вспотев», и «большие татары» эту заповедь блюдут свято».