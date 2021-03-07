«Спартак» — «Краснодар»: где покажут в прямом эфире, во сколько начало матча РПЛ

7 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 3.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.93, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.70. Пенальти идёт за 2.45, удаление — за 3.20.

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