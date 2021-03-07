Биатлон, Кубок мира: календарь гонок на 07.03.2021, смотреть онлайн, по какому каналу

С 4 по 7 марта в Нове-Место (Чехия) проходит восьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».



Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия

Расписание соревнований



7 марта

14:00 – гонка преследования, женщины.

18:00 – гонка преследования, мужчины.



У мужчин в спринте лучшим из россиян – десятым — стал Эдуард Латыпов, допустивший один промах на «стойке». У женщин лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 13-е место с одним промахом.



В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 16-е место.



В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Россиянка Светлана Миронова идёт 17-й.