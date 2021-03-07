Биатлон, Кубок мира: календарь гонок на 07.03.2021, смотреть онлайн, по какому каналу

С 4 по 7 марта в Нове-Место (Чехия) проходит восьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия
Расписание соревнований
7 марта
14:00 – гонка преследования, женщины.
18:00 – гонка преследования, мужчины.
У мужчин в спринте лучшим из россиян – десятым — стал Эдуард Латыпов, допустивший один промах на «стойке». У женщин лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 13-е место с одним промахом.
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 16-е место.
В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Россиянка Светлана Миронова идёт 17-й.
- 7 марта 2021
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